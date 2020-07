Eleonora Daniele, se oggi è mamma è per la morte di suo fratello (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Eleonora Daniele è mamma da circa due mesi della sua bellissima Carlotta e come sempre con molta sincerità ha confidato quando ha capito che le mancava un figlio (Foto). La morte di suo fratello Luigi l’ha devastata, era autistico, viveva in un istituto ma circondato da tanto amore. Nonostante Eleonora Daniele fosse più piccola si è sempre presa cura di suo fratello con la sua famiglia. A Il Giornale racconta che la sua vita è stata segnata dalla dolorosa scomparsa di Luigi. E’ morto nel 2015, nessuno si aspettava accadesse. Era di 6 anni più grande ma era come fosse suo figlio. Il desiderio di avere Carlotta è arrivato dopo, è come se la morte di suo ... Leggi su ultimenotizieflash

