Eleonora Daniele, figlia: "La morte di mio fratello mi ha svegliata"

Eleonora Daniele si confessa. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice veneta, che da settembre tornerà in video con Storie Italiane, è tornata a parlare del doloroso lutto vissuto 5 anni fa, quando è venuto a mancare per un arresto cardiaco Luigi, il suo amato fratello maggiore.

Eleonora Daniele si confessa. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice veneta, che da settembre tornerà in video con Storie Italiane, è tornata a parlare del doloroso lutto ...

Tra qualche giorno Eleonora Daniele festeggerà i primi due mesi di Carlotta, la sua adorata bambina frutto dell’amore per il marito Giulio Tassoni, nata lo scorso 25 maggio. Un momento magico questo p ...

Eleonora Daniele si confessa. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice veneta, che da settembre tornerà in video con Storie Italiane, è tornata a parlare del doloroso lutto ...

Tra qualche giorno Eleonora Daniele festeggerà i primi due mesi di Carlotta, la sua adorata bambina frutto dell'amore per il marito Giulio Tassoni, nata lo scorso 25 maggio. Un momento magico questo p ...