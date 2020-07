Effetto Ferragni? Boom di visite agli Uffizi (+24%). Il direttore: «Dispiace per chi ha polemizzato» (Di lunedì 20 luglio 2020) Gira e rigira la polemica, talvolta, dà i suoi frutti. E in questo caso il risultato è positivo. Le Gallerie degli Uffizi, a Firenze, hanno dichiarato che nel fine settimana tra il 17 e il 19 luglio è stato registrato un +24% di visite rispetto al weekend della scorsa settimana: in numeri assoluti, 9.312 contro i 7.511. Anche tra i giovani l’aumento è evidente: in 3.600 si sono presentati al museo questo fine settimana contro i 2.839 della settimana scorsa. 761 persone in più, cioè +27% rispetto alla settimana prima. Insomma, non si capisce se ci fosse bisogno di Chiara Ferragni che postasse un suo scatto su Instagram mentre posava in compagnia della Venere di Botticelli. Non si capisce se gli Uffizi, entrati in trending topic su Twitter ... Leggi su open.online

