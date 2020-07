Effetto Ferragnez sugli Uffizi: boom di visitatori nel weekend, +27% di giovani (Di lunedì 20 luglio 2020) Effetto Ferragni sugli Uffizi: boom di visitatori nel weekend, +27% di giovani Prima le polemiche, poi i grandi numeri. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere, soprattutto sui social, la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze, con tanto di scatti davanti alle opere più belle del museo immortalati su Instagram. La presenza dell’influencer ha permesso agli Uffizi di diventare trending topic sia su Instagram che su Twitter. Ma il dato ancor più sorprendente è un altro: ad aumentare notevolmente, infatti, è stato soprattutto il numero dei visitatori che hanno scelto la Galleria tra venerdì e domenica: un ottimo +24% rispetto al weekend ... Leggi su tpi

