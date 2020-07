Effetto Ferragnez sugli Uffizi: boom di visitatori nel weekend, +27% di giovani dopo la visita di Chiara Ferragni (Di lunedì 20 luglio 2020) Chiara Ferragni 1, haters 0. Questo weekend c’è stato un vero e proprio “Effetto Ferragnez” per gli Uffizi. Mentre sui social ancora tenevano banco le polemiche per la presenza dell’influencer Chiara Ferragni nel celebre museo fiorentino per un servizio di moda, con le sue pose davanti ai capolavori di Sandro Botticelli additate come inopportune, gli Uffizi non solo erano trend topic su Instagram e Twitter, c’è quello, concreto di ben 9.312 visitatori accorsi in Galleria tra venerdì è domenica scorsi: +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7.511. “Ma non solo – aggiunge soddisfatto il direttore Eike Schmidt – ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : #Uffizi, è 'effetto #Ferragnez': boom di giovani visitatori - MonicaTedde : RT @Adnkronos: #Uffizi, è 'effetto #Ferragnez': boom di giovani visitatori - aleappo53 : RT @Adnkronos: #Uffizi, è 'effetto #Ferragnez': boom di giovani visitatori - Tino44588447 : RT @Adnkronos: #Uffizi, è 'effetto #Ferragnez': boom di giovani visitatori - ninabecks1 : RT @DomenicoAiello_: Effetto Ferragnez sugli Uffizi: boom di visitatori, +27% di giovani -