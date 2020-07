“Effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori con +27% di giovani, influencer replica agli haters (Di lunedì 20 luglio 2020) La visita agli Uffizi di Firenze di Chiara Ferragni aveva sollevato un inutile vespaio di polemiche al punto che anche il marito Fedez era intervenuto con una serie di Instagram Stories (il video in apertura) per prendere le difese dell’influencer e dire la sua, come sempre senza tanti giri di parole. A distanza di qualche... L'articolo “Effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori con +27% di giovani, influencer replica agli haters proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - IlContiAndrea : “Effetto #ChiaraFerragni” agli #Uffizi: boom di visitatori, +27% di giovani E ciaone. - ticchiolina : RT @kappaTI: #Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - La Stampa - Ultime notizie di… - PomponiGiovanna : RT @Artibani1: Chiara fatti una foto con un fumetto! Facciamo una colletta! - kappaTI : #Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - La Stampa - Ultime… -

