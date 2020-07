Effetto Chiara Ferragni agli Uffizi: boom di giovani visitatori (altro che «scandalo») (Di lunedì 20 luglio 2020) I numeri, solidi e incontrovertibili, contro le polemiche, futili e spesso dannose. Il passaggio di Chiara Ferragni agli Uffizi ha generato nelle ultime ore un’assurda diatriba, fomentata da chi – non si capisce bene per quale motivo – ha considerato fuori luogo i post e le attività della fashion blogger all’interno del museo fiorentino: c’è chi l’ha criticata per l’abbigliamento, chi per i selfie, chi se l’è presa addirittura con la Galleria che l’ha definita «una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social». Leggi su vanityfair

