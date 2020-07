Editoria, ripresa trattiva tra Uspi e Fnsi per rinnovo del contratto (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Primo incontro post lockdown tra Uspi e Fnsi per riprendere le fila del discorso del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, disdetto il 24 ottobre scorso dal sindacato dei giornalisti e giunto a naturale scadenza lo scorso 31 maggio. Presenti alla riunione i segretari generali, Raffaele Lorusso (Fnsi) e Francesco Saverio Vetere (Uspi) con Tommaso Daquanno, direttore della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giancarlo Tartaglia, segretario Generale della Fondazione per gli studi sul giornalismo ‘Paolo Murialdì e consulente contrattuale per la Fnsi, Sara Cipriani, vice segretario generale Uspi, Alessandra Costante, Guido Besana, Anna Del Freo membri della segreteria ... Leggi su liberoquotidiano

nestquotidiano : Editoria, ripresa trattiva tra Uspi e Fnsi per rinnovo del contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria ripresa Editoria, ripresa trattiva tra Uspi e Fnsi per rinnovo del contratto LiberoQuotidiano.it Basta guerre, quel grido nel deserto di Francesco

Solo il Papa ieri mattina ha colto la gravità della ripresa di un confronto che da decenni contrappone Baku e Erevan per il controllo della regione strategica del Nagorno-Karabakh. I morti sono una ...

Cina: ripresi voli passeggeri internazionali a Shenzhen

(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 18 LUG - Il Bao'an International Airport di Shenzhen ha ripreso ieri i regolari voli passeggeri internazionali dopo oltre tre mesi di sospensione dei collegamenti con l'ester ...

Solo il Papa ieri mattina ha colto la gravità della ripresa di un confronto che da decenni contrappone Baku e Erevan per il controllo della regione strategica del Nagorno-Karabakh. I morti sono una ...(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 18 LUG - Il Bao'an International Airport di Shenzhen ha ripreso ieri i regolari voli passeggeri internazionali dopo oltre tre mesi di sospensione dei collegamenti con l'ester ...