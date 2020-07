"Ecco qual è il futuro di questa Europa". Schifo a Bruxelles contro l'Italia, l'amara profezia di Annalisa Chirico (Di lunedì 20 luglio 2020) Una dura, brutale e amarissima verità su questa Europa, sull'Unione Europea che continua a umiliare l'Italia. Ad Annalisa Chirico bastano poche righe su Twitter per inquadrare la situazione, per descrivere un'unione senza futuro. La firma de Il Foglio scrive: "Lo stallo a Bruxelles conferma che il futuro dell'Europa non è a 27 - premette -. Per i cosiddetti frugali l'Europa è soltanto un mercato comune da cui trarre massimi benefici benefici. L'Europa politica resta un progetto ambizioso che potrà divenire realtà soltanto tra chi ci crede davvero", conclude la Chirico. Il riferimento, ovviamente, ... Leggi su liberoquotidiano

luca_passani : @Bukaniere @margotebasta @_LeChat_Noir Ho seguito la cosa da vicino e ho scritto articoli in proposito arrivando al… - Mariann84321559 : RT @Danilo90189267: LEGGETE LO SCHIFO CHE Stanno facendo tutto questo è calcolato MORTACCI LORO NON DICONO BASTA SBARCHI E FUORI DAI… - AndreaBallocchi : RT @wisesocietyit: Il #Coronavirus ha cambiato il nostro modo di spostarci? Qual è il mezzo di trasporto che viene più utilizzato nell'Ital… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: L'episodio più votato è Io so che tu sai che io lo so. D'accordo con questa scelta? #Friends - simodefa89 : RT @Verdinia1: Ecco i risultati del sondaggio lanciato venerdì da #Verdinia Alla domanda 'qual è la parte della casa che più amate abbelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco qual Friends, ecco qual è il migliore episodio di tutta la serie secondo i fan Giornale di Sicilia Una Vita anticipazioni: qual è il piano di Genoveva? Tutte le vittime

La domestica corre subito a riferire a Rosina quanto visto, proprio secondo i piani delle due alleate. Ed ecco che così il matrimonio di Rosina e Liberto va in crisi! La Rubio lascia il marito, che ...

Call of Duty: Warzone e Modern Warfare criticati per due armi pay to win

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone presenterebbero ben due armi accessibili solo a pagamento, ecco quali sono e le lamentele dei giocatori. NOTIZIA di Simone Pettine — 20/07/2020 La ...

La domestica corre subito a riferire a Rosina quanto visto, proprio secondo i piani delle due alleate. Ed ecco che così il matrimonio di Rosina e Liberto va in crisi! La Rubio lascia il marito, che ...Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone presenterebbero ben due armi accessibili solo a pagamento, ecco quali sono e le lamentele dei giocatori. NOTIZIA di Simone Pettine — 20/07/2020 La ...