E’ un Savoia grandi firme | Ottobre è il nuovo responsabile del settore giovanile

Torre Annunziata (Na) – "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano", una citazione che sembra fatta apposta per il rinnovato connubio Ottobre-Savoia. Dopo aver scritto pagine importanti in passato, il nuovo responsabile del settore giovanile è tornato allo Stadio Giraud per coltivare il futuro di Torre Annunziata, la cantera oplontina. Inizia la sua carriera calcistica nella stagione 1995-1996, in Promozione, prima con il San Marzano e in seguito con la Palmese. Dopo un anno alla Viribus Unitis esordisce tra i professionisti nella Turris, stagione 1998-1999. Passa poi alla Sangiuseppese, prima di vivere un triennio di nuovo con la Viribus Unitis in Serie D dal 2000 al 2003.

