È successo in diretta durante il tg: “Che figura”, giornalista in imbarazzo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il video che circola ormai da ore sul web, è diventato virale in pochissimo tempo. Un insolito imprevisto ha colpito la giornalista e presentatrice del tg ucraino Marichka Padalko, che ha cercato di rimediare fallendo però nell’impresa. durante la diretta del telegiornale, la Padalko perde un dente e cerca di nasconderlo afferrandolo immediatamente con una mano. Ma la presentatrice, come ha successivamente dichiarato, pensava di essere riuscita a nascondere magistralmente “l’imprevisto”, proseguendo tranquillamente con la lettura delle notizie. Invece, il gesto non è passato inosservato tant’è che i telespettatori hanno immediatamente immortalato il momento con riprese video e istantanee. Tuttavia, lo spazio del dente mancante è stato notato dal pubblico che incuriosito, ... Leggi su velvetgossip

hannoverfairsIT : Un vero successo per il primo #HMDigitalDays con oltre 10.000 partecipanti, 50.000 visualizzazioni e ben 90 ore di… - AstrospaceI : Ieri sera è stato un successo il lancio di @HopeMarsMission , la prima missione diretta verso Marte di questo 2020.… - Danny2020L : RT @Granbig989: Buongiorno ragazzi! ?? Ecco cos'è successo ieri pomeriggio dopo la diretta di #cam4 con il mio amico @carlosfontanaxx ?????? ht… - Tommy10002124 : RT @Granbig989: Buongiorno ragazzi! ?? Ecco cos'è successo ieri pomeriggio dopo la diretta di #cam4 con il mio amico @carlosfontanaxx ?????? ht… - __D_M_C__ : Ho visto ora la prima della diretta. E niente, sorriso fisso per un ora e le lacrime agli occhi. In 30anni non mi è… -

Ultime Notizie dalla rete : successo diretta Sampdoria-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com TENNIS, SERIE B: IL CT BRINDISI ESPUGNA TRANI E CENTRA LA SALVEZZA DIRETTA

Questo successo in trasferta a Trani ci trascina al secondo posto nella classifica del girone sorpassati dal Maglie, che accede ufficialmente alla fase di spareggio per la promozione in serie A2. Noi ...

È successo in diretta durante il tg: “Che figura”, giornalista in imbarazzo

Il video che circola ormai da ore sul web, è diventato virale in pochissimo tempo. Un insolito imprevisto ha colpito la giornalista e presentatrice del tg ucraino Marichka Padalko, che ha cercato di r ...

Questo successo in trasferta a Trani ci trascina al secondo posto nella classifica del girone sorpassati dal Maglie, che accede ufficialmente alla fase di spareggio per la promozione in serie A2. Noi ...Il video che circola ormai da ore sul web, è diventato virale in pochissimo tempo. Un insolito imprevisto ha colpito la giornalista e presentatrice del tg ucraino Marichka Padalko, che ha cercato di r ...