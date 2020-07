È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft (Di lunedì 20 luglio 2020) (Foto: Minecraft)Milioni di giocatori lo hanno visto ogni giorno per anni, ma è rimasto nell’immaginario quasi come il simbolo stesso di Minecraft: ci riferiamo al mondo misterioso sullo sfondo del menu iniziale di uno dei giochi più popolari di sempre. Prima o dopo quasi tutti i giocatori hanno pensato “Chissà come sarebbe visitarlo per davvero?”. D’altra parte era possibile carprire soltanto qualche dettaglio dall’animazione del menu, che non faceva altro che rendere questa mappa una chimera, cristallizzata in un’atmosfera inaccessibile. Almeno fino allo scorso week-end. Tutto è nato da un thread su Reddit piuttosto esplicito già dal titolo: “Grande Novità! Abbiamo trovato il seed del ... Leggi su wired

