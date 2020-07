“E’ stato scritto un bel capitolo della storia industriale”: Virginia Raggi torna a Flumeri (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFlumeri (Av) – Sei mesi dopo, era il 20 dicembre 2019, il sindaco di Roma Virginia Raggi torna in Irpinia. La fascia tricolore della capitale ha visitato lo stabilimento di Industria Italiana Autobus di Flumeri. Dopo i 227 autobus de 2019, oggi il primo cittadino di Roma, ha ricevuto i primi 40 di un nuovo ordine. Il totale è di 328 vettori per l’anno in corso. Al fianco della sindaca Raggi presente Giuseppe De Filippis amministratore di I.I.A.; Giovanni Mottura amministratore unico di Atac e Pietro Calabrese Assessore ai Trasporti del comune di Roma. Presente il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia insieme ai deputati del M5s Michele Gubitosa e Generoso Maraia. “Lo ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : #19luglio 1992, via D’Amelio. 28 anni fa, la strage che portò via #PaoloBorsellino e cinque coraggiosi agenti della… - reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - CarloCalenda : Chiedono il diritto di veto di ogni stato membro. Non regole e trasparenza applicate e vigilate dalla Commissione E… - SBicocchi : Per me si perseguono interessi personali sfruttando il #COVID19 Primo: @zaiapresidente e’ stato bravo (anche perché… - ChiranAngelgela : Furono processati funzionari e dirigenti per le violenze alla scuola #Diaz durante il G8 di Genova nel luglio 2001.… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ stato Libia, la Russia: L’LNA è pronto alla tregua. Serve l’ok di Sarraj Difesa e Sicurezza