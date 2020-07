E’ morto Oreste Casalini, artista e scultore napoletano (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Oreste Casalini, artista, scultore, curatore alla Biennale, è morto la notte scorsa a Roma dove era ricoverato. Da tempo Casalini lottava contro un tumore ai polmoni e sua moglie Ekaterina Pugach aveva anche lanciato una raccolta fondi per una terapia combinata molto costosa. Nato a Napoli nel 1962, ma da anni nella capitale, Casalini si era diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma e nel corso della sua carriera ha realizzato numerose installazioni permanenti in spazi privati e pubblici. Negli anni Casalini ha vissuto e lavorato a New York, Berlino, Dubai, Napoli e nel sud dell’India. L'articolo E’ morto Oreste Casalini, ... Leggi su anteprima24

