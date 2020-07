Dying Light: Hellraid è stato rinviato al prossimo mese (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 2020 potremmo definirlo "l'anno dei rinvii" e anche Techland è stato costretto a rimandare il lancio dei propri titoli. Dopo aver rinviato Dying Light 2 a data da destinarsi, lo sviluppatore ha recentemente annunciato che anche Hellraid, il DLC a pagamento per l'originale Dying Light, è stato rimandato. Il DLC, uscirà il 13 agosto su PC e il 14 agosto su Xbox One e PS4.Su Twitter, Techland ha rivelato di aver ricevuto moltissimo feedback positivo durante la beta del DLC. Dal momento che lo studio è piuttosto "incline" all'applicazione dei suggerimenti dei giocatori, ha rinviato la modalità di alcune settimane. Hellraid era originariamente previsto per il 23 luglio, quindi la nuova ... Leggi su eurogamer

