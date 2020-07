Due topi fanno a pugni in metropolitana e il gatto guarda. Il (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella metropolitana di Singapore si è svolto un singolare match di pugilato: due topi si sono affrontati in una sorta di Fight Club clandestino fra roditori . E per rendere ancora più strana la sfida, ... Leggi su quotidiano

Nella metropolitana di Singapore si è svolto un singolare match di pugilato: due topi si sono affrontati in una sorta di Fight Club clandestino fra roditori. E per rendere ancora più strana la sfida, ...

Con due anticorpi, gli scienziati riescono a bloccare e combattere Covid-19 negli animali

Scienziati universitari negli Stati Uniti e in Germania hanno identificato due anticorpi potenti nel bloccare l’infezione da Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus, che agisce impedendo a ...

