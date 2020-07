Dove può arrivare Giorgia Meloni (e che abbiamo fatto di male per meritarcela) (Di lunedì 20 luglio 2020) «Fratelli d’Italia è un partito noioso, dice sempre le stesse cose». La frase non è di un rivale politico di Giorgia Meloni: è di Guido Crosetto, che Fratelli d’Italia l’ha fondato con la stessa Meloni e Ignazio La Russa. Parlando a Linkiesta, Crosetto non usa l’argomento della ripetitività come un elemento negativo: «I partiti oggi vanno a vento, chi vota Fratelli d’Italia deve fare uno sforzo maggiore perché non segue la moda, non può dire “mi piace la posizione sua questa vicenda”, ma sarà sempre una posizione che ha oggi, aveva ieri e aveva cinque anni fa». L’identità a cui fa riferimento Crosetto è la prima spiegazione che danno gli esponenti del partito quando si parla della crescita verticale nei ... Leggi su linkiesta

