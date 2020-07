Dortmund, bufera ‘italiana’: “Benvenuto ebreo”. Poi la spiegazione – FOTO (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Borussia Dortmund annuncia il nuovo acquisto Bellingham per la prossima stagione. “Benvenuto ebreo” la traduzione in italiano e scoppia subito la bufera. La spiegazione Il Borussia Dortmund ha appena ufficializzato il nuovo acquisto in vista della prossima stagione. E’ Jude Bellingham, gioiello inglese classe 2003, non ancora maggiorenne e costato quasi 30 milioni di euro. Un’altra scommessa per il club della Renania-Westfalia, a dimostrazione di come il club sia attentissimo ai giovani fenomeni, come dimostra anche il colpo Sancho. L’annuncio, come di consueto, via social con tanto di FOTO con la nuova maglia e lo stemma del club senza dimenticare l’immancabile “Welcome Jude“. Una sorta di prassi consolidata che, in Italia, ha subito ... Leggi su bloglive

