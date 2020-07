Donne incinte macellate e private dei loro bambini: la storia shock delle “predatrici dell’utero” (Di lunedì 20 luglio 2020) Orrore in Messico: Donne incinte macellate e private del loro bambino In Messico sempre più Donne incinte vengono macellate e private dal loro bambino da quelle che vengono definiti le “predatrici dell’utero”. L’ultimo delitto in ordine di tempo è avvenuto il mese scorso quando una donna, conosciuta con il nome di Juanita, è stata arrestata dopo aver assassinato un’adolescente incinta, “rimuovendo” il bambino che la donna portava in grembo. La donna ha prima usato una pietra per stordire la gestante, poi l’ha pugnalata a morte e in seguito ha rimosso il feto, portando il bambino in ospedale e sostenendo fosse il suo. Secondo quanto sostenuto dalla ... Leggi su tpi

Kanye West, primo comizio per la Casa Bianca: "Un milione di dollari a tutte le donne incinte"

Con indosso un giubbotto antiproiettile e senza microfono, Kanye ha parlato di tutto, dalle droghe all'aborto, presentando una sua proposta per evitare l'interruzione di gravidanza: "Un milione di ...

