Dolce e Gabbana dedicano alla Sicilia il nuovo film (con musiche inedite di Ennio Morricone) (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli stilisti di Dolce & Gabbana hanno scelto ancora una volta il Maestro Giuseppe Tornatore per raccontare il loro incondizionato amore per la bellezza e per la Sicilia: “Devotion”, il film presentato in anteprima mondiale alla 66° edizione del Taormina film Fest, alla presenza di Monica Bellucci, racchiude tutta la loro “devozione” per l’arte e per quella terra meravigliosa. Nel lungometraggio viene celebrata anche la musica, con brani inediti di Ennio Morricone, scomparso a 91 anni due settimane fa. Il rapporto di profonda amicizia e stima tra i due stilisti e il regista premio Oscar - testimoniato già in diversi spot - torna ad intrecciarsi sul grande schermo dopo il cameo nella scena ... Leggi su huffingtonpost

