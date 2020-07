Diritti Tv, Ferrero: «Lavoriamo per il bene della Lega Serie A» (Di lunedì 20 luglio 2020) «Stiamo lavorando per il bene della Lega Serie A e del calcio soprattutto, perché la Lega è il calcio. Cosa mi aspetto dall’incontro di oggi? È presto, ma ci aspettiamo sempre il meglio per i nostri tifosi». Con queste brevi dichiarazioni, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è presentato all’ingresso dell’hotel St. Regis di … L'articolo Diritti Tv, Ferrero: «Lavoriamo per il bene della Lega Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

