Diritti tv, Ferrero: «Lavoriamo per il bene del calcio e dei nostri tifosi» – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del pranzo coi vertici della Serie A per i Diritti tv Giornata importante per la Serie A e la questione legata ai Diritti televisivi. All’Hotel Regis di Roma si svolgerà un pranzo tra i presidente del campionato. Ai nostri microfoni, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di entrare della riunione. «Stiamo lavorando per il bene della Lega. Per il bene del calcio soprattutto, perché la Lega è il calcio. Ci aspettiamo sempre il meglio per i nostri tifosi». View this post on Instagram 🗣️ Le ... Leggi su calcionews24

