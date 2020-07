Dimentica l'eroina sul treno e chiede alla polizia di recuperarla. Denunciato (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 luglio 2020 - Dimentica l' eroina sul treno e chiede alla polizia di recuperarla : Denunciato. Forse era sotto l'effetto della droga, forse era in astinenza, o forse era solamente distratto, ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica eroina

La Repubblica

Un 34enne di Viterbo ha dimenticato la droga sul treno regionale ed ha chiamato la polizia per recuperarla: denunciato.Un 34enne di Viterbo ha dimenticato la droga sul treno regionale ed ha chiamato la polizia per recuperarla: denunciato. A Roma si è verificato un episodio al limite del grottesco che ha visto come pro ...