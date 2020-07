Diletta Leotta la vita migliore | Daniele Scardina sempre più lontano da lei ? (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono settimane molto frenetiche per Diletta Leotta che sembra essersi concentrata solo sul suo lavoro, escludendo dal social ogni attimo della sua vita privata. Dunque, che sia davvero finita con Daniele Toretto? A quanto pare Diletta Leotta ha preferito seguire la scia del silenzio stampa e non rilasciare alcun tipo di dichiarazione circa il gossip … L'articolo Diletta Leotta la vita migliore Daniele Scardina sempre più lontano da lei ? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiLibri : Elogio della Bellezza, #BrunoVespa racconta l’Italia attraverso le sue icone femminili Dalla personalità di Sophia… - infoitcultura : Diletta Leotta, scatto a San Siro: appoggiata al palo fa impazzire i fan – FOTO - infoitcultura : Diletta Leotta candida | Una visione con il look total white | Foto - GiovaFortuna : Comunque per il prossimo anno proporrei per l' Inter il calendario di Diletta Leotta. Magari quello sarà di loro gr… - _grazy87 : Diletta Leotta 2.0 @Palvinismo1 -