Diletta Leotta, il balletto è bollente: Ibrahimovic applaude – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Diletta Leotta torna ad infiammare il web: il suo ultimo VIDEO,la ritrae in un balletto da applausi. Anche Ibrahimovic applaude la presentatrice. Diletta Leotta torna e fa impazzire tutti i suoi followers. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram è letteralmente da applausi. Nell’arco di pochi minuti, il VIDEO del balletto della bellissima presentatrice ha … L'articolo Diletta Leotta, il balletto è bollente: Ibrahimovic applaude – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Italia_Notizie : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? I due in vacanza separati - vane___96 : Ma c’è qualche tresca tra Diletta Leotta e Ibrahimovic? Stanno sempre insieme ??????? - notmarianodiaz : Ora che la Diletta Leotta è single posso togliere il segui dal Toretto su Instagram. - nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diverse, lei… - ilgiornale : Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diver… -