Diletta Leotta e Mirko Manola estate da single ? Il chirurgo dice addio a Eleonora Incardona (Di lunedì 20 luglio 2020) L’estate di Diletta Leotta sta riservando delle sgradevoli sorprese sia a lei che al fratello Mirko Manola? A quanto pare anche il medico chirurgo ha detto addio alla sua fidanzata Eleonora Incardona. Ebbene sì, questa estate del 2020 sta riservando non poche sorprese a Diletta Leotta e il fratello Mirko, al quale è davvero molto … L'articolo Diletta Leotta e Mirko Manola estate da single ? Il chirurgo dice addio a Eleonora Incardona proviene da ... Leggi su meteoweek

Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati? Per le vacanze estive i due si sono recati in due posti diversi. I rumor su una crisi sentimentale tra Diletta Leotta e Daniele Scardina si fanno sempre più ...