Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Le ipotesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Il dubbio si è insinuato nei pensieri dei fan e nei resoconti delle cronache rosa, attente ad ogni movimento di una delle coppie più chiacchierate dello star system italiano. La bella presentatrice e lo statuario pugile formano un’accoppiata singolare ma vincente. I due però, ultimamente, non sono stati immortalati spesso insieme, e le loro apparizioni social sono state spesso solitarie. Ed è stato questo il primo campanello d’allarme per gli esperti di gossip, che già hanno ricamato intrecci amorosi e dispensato dubbi: e se Diletta e Toretto si fossero lasciati veramente? L’ipotesi è ... Leggi su italiasera

apetrazzuolo : FOTO SHOW - Diletta Leotta in piscina con le amiche - mammamia_15 : @Komai84 ?? Diletta Leotta ?? Diletta Leotta ?? Diletta Leotta - italiaserait : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Le ipotesi - pinzer : Tour come giochi diletta leotta - blogtivvu : Diletta Leotta e Daniele Scardina: è davvero finita? “Vacanze separate” -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

20.07 12:40 - NTFI - Il 21 luglio in prima assoluta "Il seme della violenza" del Teatro dell'Elfo, per la Musica, Roberta Rossi con "Una persona", e la Letteratura con Maurizio Bettini, Daniele Ventre ...Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati? Per le vacanze estive i due si sono recati in due posti diversi. I rumor su una crisi sentimentale tra Diletta Leotta e Daniele Scardina si fanno sempre più ...