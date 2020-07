Diabolik: svelata la sinossi ufficiale del film dei Manetti Bros. (Di lunedì 20 luglio 2020) svelata la sinossi ufficiale di Diabolk, il film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea arriverà al cinema il 31 dicembre 2020. La sinossi ufficiale dell'atteso Diabolik, adattamento del popolare fumetto firmato dai Manetti Bros, è stata diffusa rivelando i primi dettagli della pellicola in uscita il 31 dicembre. Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna film Commission, Friuli Venezia Giulia film Commission, film Commission ... Leggi su movieplayer

Svelata la sinossi ufficiale di Diabolk, il film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea arriverà al cinema il 31 dicembre 2020. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 20/07/20 ...In attesa dell’uscita del film DIABOLIK per la regia dei Manetti bros.,in cui il Re del Terrore e la sua compagna si incontrano per la prima volta, Astorina presenta un albo speciale tutto dedicato al ...