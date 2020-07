Diabolik: confermata la sinossi del film diretto dai Manetti Bros. (Di lunedì 20 luglio 2020) La sinossi ufficiale di Diabolik è appena stata diffusa. Dopo il lancio del poster e l'annuncio della data d’uscita, la produzione ha rivelato alcuni dettagli riguardo alla trama della trasposizione cinematografica del personaggio creato nel 1962 da Angela Giussani. Ambientato negli anni ’60 nella fittizia località di Clerville, il film ha come protagonista un criminale incappucciato la cui vera identità è sconosciuta. Questo scaltro ladro riesce a commettere spesso dei furti per poi volatizzarsi con la sua Jaguar E-type. Nel frattempo, c’è una trepidante attesa per l'arrivo di un’affascinante ereditiera, ovvero Lady Kant, che possiede un diamante rosa dal valore inestimabile. La pietra cattura immediatamente l’attenzione di Diabolik. Il furfante ... Leggi su optimagazine

