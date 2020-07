Devotion, il nuovo film di Dolce&Gabbana dedicato alla Sicilia (Di lunedì 20 luglio 2020) Devozione. In primis, verso la terra natia, la Sicilia. E poi per l’arte e la tradizione: tre promontori imponenti alla base del lavoro di Dolce&Gabbana, come quelli che delineano la Trinacria. Un sentimento trasversale racchiuso in Devotion, il film nato dall’incontro tra gli stilisti e Giuseppe Tornatore, presentato in anteprima mondiale alla 66° edizione del Taormina film Fest il 18 luglio alla presenza di Monica Bellucci. Che ora si prepara a sbarcare nelle piazze più belle della regione, accessibile a tutti. Monica Bellucci, Stefano Gabbana e Domenico Dolce al Taormina film Fest il 18 luglio Leggi anche › Dolce&Gabbana: la ... Leggi su iodonna

Regione e Dolce&Gabbana insieme per promuovere la Sicilia, al via il progetto “Cinema all’aperto”

La Regione Siciliana ha scelto Dolce&Gabbana, da sempre ambasciatore dell’Italia e della Sicilia nel mondo, per la direzione creativa di un programma mirato alla promozione e alla valorizzazione dell’ ...

