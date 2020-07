Desconocido – Resa dei conti: trama, cast e anticipazioni film Rai 3 (Di lunedì 20 luglio 2020) Desconocido – Resa dei conti: trama, cast e anticipazioni film Rai 3 La prima serata del lunedì si apre all’insegna del cinema iberico con Desconocido – Resa dei conti. Il thriller del 2015, in onda oggi 20 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stato diretto da Dani de la Torre, regista e produttore spagnolo salito alla ribalta per aver lavorato dietro la macchina da pResa in opere come La Unidad, Gun City, Álex y Julia, Mar libre e Lobos. Il lungometraggio dai toni drammatici, ispirato al noto caso delle vendite del prodotto finanziario ad alto rischio chiamato Partecipaciones Preferentes, ha potuto contare sul montaggio di Jorge Coira, le musiche di Manuel ... Leggi su termometropolitico

cineblogit : Stasera in tv: 'Desconocido - Resa dei conti' su Rai 3 - cineblogit : Stasera in tv: 'Desconocido - Resa dei conti' su Rai 3 - zazoomblog : Desconocido – Resa dei conti il thriller spagnolo su Rai 3 stasera lunedì 20 luglio - #Desconocido #conti… - zazoomblog : Stasera in tv 20 luglio 2020 Desconocido – Resa dei conti - #Stasera #luglio #Desconocido #conti -

Ultime Notizie dalla rete : Desconocido Resa Desconocido – Resa dei conti il thriller spagnolo su Rai 3 stasera lunedì 20 luglio Dituttounpop Desconocido – Resa dei conti: trama, cast e anticipazioni film Rai 3

La prima serata del lunedì si apre all’insegna del cinema iberico con Desconocido – Resa dei conti. Il thriller del 2015, in onda oggi 20 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stato diretto da Dani de ...

Desconocido Resa dei conti film stasera in tv 20 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.

La prima serata del lunedì si apre all’insegna del cinema iberico con Desconocido – Resa dei conti. Il thriller del 2015, in onda oggi 20 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stato diretto da Dani de ...Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.