Derek Shepherd oggi ha 54 anni, ma a 17 era così: bruttino o già sexy? [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Unico e inimitabile Dottor Stranamore/Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, recentemente protagonista della serie Diavoli insieme ad Alessandro Borghi, ovviamente parliamo di Patrick Dempsey. In una lista di uomini affascinanti a cui basta guardare una donna per farla innamorare, Dempsey è senz’altro in cima. Ma l’avete mai visto da giovanissimo, quando era solo un adolescente? Difficile dire se promettesse già così bene o se invece il suo fascino sia sbocciato con il tempo. Eccolo oggi… e ieri. A portarlo alla recitazione è stata la dislessia: malattia che scopre di avere all’età di 12 anni. Ma già a 17 anni si trasferisce a San Francisco con il sogno di diventare un attore di successo. Il resto, ormai, è noto. ... Leggi su velvetgossip

