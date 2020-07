Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latina (Di lunedì 20 luglio 2020) Arrestati oggi a Scauri di Minturno, in provincia di Latina due persone di 20 e 28 anni con l’accusa di furto d’auto. I due, entrambi di Napoli, erano in stato di libertà ed il reato da loro commesso risaliva al 2019. La denuncia è arrivata a seguito di specifiche indagini condotte dalla stazione locale dei Carabinieri. Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latina - 0Marcullo02 : RT @sportface2016: #PSG, tifosi denunciati dall'Associazione delle leghe professioniste francese per il mancato rispetto delle norme sanita… - sportface2016 : #PSG, tifosi denunciati dall'Associazione delle leghe professioniste francese per il mancato rispetto delle norme s… - ILoveFunnyCats_ : RT @Sagitta11232071: @MarcoSanavia1 Non squilibrati, ma criminali. Andrebbero denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina… - AnnaOrr15 : @stebaraz Già.E spesso anche denunciati per -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciati per Casorate Primo, erano a bordo di un’auto rubata: due denunciati per ricettazione IL GIORNO Coronavirus, in Italia 50mila contagi sul lavoro denunciati all’Inail

Il sesto report nazionale elaborato dalla consulenza statistica dell'istituto ha segnalato al 30 giugno, 49.986 casi, di cui 8 su 10 provenienti dalle regioni del Nord, con la Lombardia in testa tra q ...

NoTav, nuova azione al cantiere Torino-Lione. Sabotate telecamere

A quanto di apprende, infatti, la Digos di Torino avrebbe riconosciuto 5 militanti di Askatasuna che verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell’autorità e sanzionati ...

Il sesto report nazionale elaborato dalla consulenza statistica dell'istituto ha segnalato al 30 giugno, 49.986 casi, di cui 8 su 10 provenienti dalle regioni del Nord, con la Lombardia in testa tra q ...A quanto di apprende, infatti, la Digos di Torino avrebbe riconosciuto 5 militanti di Askatasuna che verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell’autorità e sanzionati ...