Demi Moore irriconoscibile, caschetto biondo platino: nuovo look [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Con uno scatto su Instagram, Demi Moore ha sorpreso davvero tutti: addio alla chioma corvina a cui siamo abituati per lasciar spazio ad un caschetto color platino. L’attrice ha documentato sui social il cambio look, che però non ha convinto: “Non l’avevo riconosciuta“, scrivono gli utenti. Demi Moore irriconoscibile, nuovo look: caschetto biondo platino FOTO Un cambiamento radicale quello di Demi Moore: l’attrice ha presentato ai fan su Instagram il personaggio che interpreterà per la nuova serie tv americana “Brave New World” e il suo look ... Leggi su velvetgossip

