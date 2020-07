Delfini morti nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Pesca sott’accusa (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Tre Delfini morti nel giro di pochi giorni tra le acque della costiera Sorrentina e la costiera Amalfitana in Campania. A distanza di pochi giorni i bagnanti hanno allertato la Guardia costiera per tre cetacei morti in mare nelle acque prospicienti i Comuni di Massa Lubrense, Positano, e Cetara. I militari della Guardia costiera hanno immediatamente risposto alle segnalazioni rinvenendo due Delfini, della specie stenella striata, entrambi con evidenti ferite al ventre mentre l’altro mammifero è stato ritrovato nei pressi di una scogliera in avanzato stato di decomposizione. I responsabili del progetto europeo Life Delfi – che opera anche in Campania in collaborazione con l’Amp Punta Campanella – fanno sapere: ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Legambiente: tre delfini morti tra la costiera Sorrentina e la costiera Amalfitana in pochi giorni - RTAlive1 : Tre delfini morti tra la costiera Sorrentina e Amalfitana in pochi giorni - salernonotizie : Tre delfini morti tra la costiera Amalfitana e Sorrentina, erano tutti feriti - Oly_Tee : RT @rep_napoli: Legambiente: tre delfini morti tra la costiera Sorrentina e la costiera Amalfitana in pochi giorni [aggiornamento delle 15:… -