De Zerbi: “Per l’Europa possiamo ancora farcela. Milan? Lo rispettiamo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla viglia di Sassuolo-Milan, il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa. Queste le parole di Roberto De Zerbi. “Di scontato non c’è niente, la lezione è questa. Non so se ci servirà di lezione perché poi ogni gara fa gioco a sé. In una gara come quella contro il Cagliari, se non vai via con i tre punti c’è tanta rabbia ma il calcio è anche questo. E’ un periodo in cui stiamo bene, abbiamo continuato quello che avevamo fatto prima del lockdown. In queste ultime quattro partite dovremmo raccogliere il massimo. Il Milan? Hanno molte individualità e stanno facendo bene, dobbiamo temere tutto con Pioli che ha fatto un lavoro strepitoso. Noi abbiamo segnato molti gol all’Inter, alla Juve e alla Lazio e ... Leggi su alfredopedulla

