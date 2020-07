De Zerbi: "Europa? Il Sassuolo ci proverà fino alla fine" (Di lunedì 20 luglio 2020) Sassuolo - " Cagliari ? La lezione è che nulla è scontato. Non so se servità da lezione perché ogni gara è a sé. Dà fastidio perché se non vai via coi tre punti da una gara in cui avuto il comando ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : De Zerbi: 'Europa? Il #Sassuolo ci proverà fino alla fine': Il tecnico: 'Ma ci sono 12 punti e siamo a 8. Siamo nel… - clikservernet : De Zerbi: “Per l’Europa possiamo ancora farcela. Milan? Lo rispettiamo” - Noovyis : (De Zerbi: “Per l’Europa possiamo ancora farcela. Milan? Lo rispettiamo”) Playhitmusic - - news24_napoli : Sassuolo, De Zerbi: “Rispettiamo il Milan ma crediamo nell’Europa. L’8°… - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Rispetto per il Milan, ma vogliamo l'Europa': Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha pa… -