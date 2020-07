De Laurentiis, ecco il piano segreto sui diritti tv (Di lunedì 20 luglio 2020) Un progetto con cui la Lega Serie A gestirebbe in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali, con fondi di private equity come finanziatori e non come partner. E' in sintesi il piano presentato ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : De Laurentiis, ecco il piano segreto sui diritti tv: Ecco il modello di business proposto dal presidente del… - infoitsport : Ecco cosa dirà De Laurentiis ai presidenti di A domani | Calcio | Calcio - infoitsport : De Laurentiis-Ramadani, ieri l'incontro. Da Milik a Koulibaly: ecco tutti i temi trattati - infoitsport : Il Messaggero - De Laurentiis ha raddoppiato l’affitto per le postazioni tv al San Paolo: ecco perché Sky non docum… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Questione diritti TV: Lega Serie A spaccata, ecco le proposte di De Lau… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis ecco De Laurentiis, ecco il piano segreto sui diritti tv Corriere dello Sport De Laurentiis, ecco il piano segreto sui diritti tv

E' in sintesi il piano presentato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso del pranzo a Roma con i dirigenti delle altre squadre di Serie A, secondo quanto si apprende da alcuni ...

Osimhen al Napoli: ecco il like social che fa impazzire i tifosi

L'attaccante del Lille, corteggiato da tempo da De Laurentiis, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore azzurro. Tra i due club c'è l'intesa sui 60 milioni di euro (bonus compresi), con il ...

E' in sintesi il piano presentato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso del pranzo a Roma con i dirigenti delle altre squadre di Serie A, secondo quanto si apprende da alcuni ...L'attaccante del Lille, corteggiato da tempo da De Laurentiis, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore azzurro. Tra i due club c'è l'intesa sui 60 milioni di euro (bonus compresi), con il ...