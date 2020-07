Daydreamer soap turca: anticipazioni martedì 21 Luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Cari lettori sono arrivate le nuove anticipazioni di Daydreamer soap turca che sta riscuotendo sempre più apprezzamento sopratutto grazie ai protagonisti. Ci eravamo lasciati con Sanem che fa un bagno in mare completamente vestita e Can che la segue e sta per arrivare il bacio quando Deren li interrompe. Osman si è rivelato un ottimo attore, ma la scena va rifatta e quindi tutti i dipendenti e Can dormiranno nelle tende visto che è già tardo pomeriggio. E comunque alle sei del mattino si dovrà girare di nuovo la scena dello spot pubblicitario. Can ormai provoca Sanem e la corteggia, e lei rimane sul chi va la anche se si capisce al volo che Can gli piace. Leggi anche: Daydreamer soap turca: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

