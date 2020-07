DAYDREAMER le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita: CAMINO e MAITE protagoniste in Spagna di uno “spinoff vocale”Osman riscuote un grande successo come modello e così Guliz si invaghisce di lui. Sul set, i rapporti fra Deren e Aylin sono sempre più tesi. Sanem implora Emre di confessare insieme la verità al fratello, ma Emre è contrario perché Can non li perdonerebbe mai. Can e Sanem, tra odio e amore, lavorano a un progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti del web. La sceneggiatura di DAYDREAMER viene selezionata per lo spot della Fikri Harika, ma Sanem non vuole svelare di esserci lei dietro a ... Leggi su tvsoap

