DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 21 luglio: Can e Sanem dormono insieme (Di lunedì 20 luglio 2020) Trentesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Conto a La programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo degli ascolti strepitosi al punto che Mediaset è indecisa se continuarla a trasmetterla anche dopo l’estate oppure rinviare la seconda parte nel 2021. Le anticipazioni della nuova puntata svelano che si dovrà girare di nuovo lo spot a causa di un problema tecnico. Tutti resteranno a dormire nel bosco e Can e Sanem passeranno del tempo insieme. Nello specifico dormiranno sulla stessa amaca: è il giorno dopo dovranno vedersela con Polen. Lo staff deve rifare lo spot pubblicitario Le anticipazioni del 30esimo episodio di ... Leggi su kontrokultura

