DAYDREAMER | anticipazioni puntata di martedì 21 luglio 2020

anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di martedì 21 luglio 2020:

A causa di un intoppo tecnico, tutto lo staff della Fikri Harika è costretto a trattenersi nel luogo in cui è stato girato lo spot per poter procedere nuovamente con le riprese il giorno successivo. La situazione venutasi a creare diventa così il pretesto per Can e Sanem per trascorrere più tempo insieme, tant'è che i due finiscono per addormentarsi, abbracciati, in un'amaca in mezzo alla natura. Dato il mancato ritorno a casa di Sanem, che Leyla non sa affatto giustificare, Nihat e Mevkibe iniziano a chiedersi per ...

