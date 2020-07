Davide Astori, archiviazione per il medico sportivo del Cagliari: “Rilasciò idoneità, ma il referto che ricevette non segnalava criticità” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il dottor Francesco Stagno non ha alcuna responsabilità penale sulla morte di Davide Astori. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Antonino Nastasi, in linea con la tesi difensiva dell’avvocato Andrea Puccio. Secondo le valutazioni del giudice, il responsabile dell’Istituto di medicina dello sport di Cagliari, quando il difensore militava nella squadra del capoluogo sardo, tra il 2008 e il 2014, ne rilasciò l’idoneità sportiva dopo aver prescritto la prova da sforzo “che fu eseguita e refertata da un altro professionista, il professor Lai, che non indicò la presenza di extrasistole ventricolari che avrebbero imposto la prescrizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

ontoxy : RT @fattoquotidiano: Davide Astori, archiviazione per il medico sportivo del Cagliari: “Rilasciò idoneità, ma il referto che ricevette non… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Davide Astori, archiviazione per il medico sportivo del Cagliari: “Rilasciò idoneità, ma il referto che ricevette non… - fattoquotidiano : Davide Astori, archiviazione per il medico sportivo del Cagliari: “Rilasciò idoneità, ma il referto che ricevette n… - romi_andrio : RT @LaStampa: Secondo l’autopsia, l’ex capitano della Fiorentina morì per cardiomiopatia aritmogena biventricolare. - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Morte del calciatore Davide Astori, archiviate le accuse al medico che lo dichiarò idoneo -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Astori Morte del calciatore Davide Astori, archiviate le accuse al medico che lo dichiarò idoneo La Nuova Ferrara Davide Astori, archiviazione per il medico sportivo del Cagliari: “Rilasciò idoneità, ma il referto che ricevette non segnalava criticità”

Il dottor Francesco Stagno non ha alcuna responsabilità penale sulla morte di Davide Astori. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, che ha ...

Morte Astori, prosciolto uno dei medici indagati

Con il decreto di archiviazione giunge definitivamente all’epilogo il procedimento penale relativo alla morte dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori per quanto riguarda la posizione del ...

Il dottor Francesco Stagno non ha alcuna responsabilità penale sulla morte di Davide Astori. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, che ha ...Con il decreto di archiviazione giunge definitivamente all’epilogo il procedimento penale relativo alla morte dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori per quanto riguarda la posizione del ...