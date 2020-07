D’Amato: “Multe per chi non usa la mascherina, arriva l’ordinanza” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Una ordinanza per multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia di altre persone. E’ la misura annunciata dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso di una intervista al quotidiano ‘la Repubblica’. “Ci lavoreremo nelle prossime ore, assieme ad altre misure”, spiega l’assessore, riferendosi anche a “una grande campagna di comunicazione pro-mascherina, soprattutto negli stabilimenti balneari e negli altri luoghi di villeggiatura. Poi ci sono i test rapidi”. Leggi su dire

Lorenzodalbergo : Coronavirus, D’Amato: 'Multe a chi non porta la mascherina se è in compagnia'. L'assessore alla Sanità del Lazio s… - Luroar1 : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, D’Amato: 'Multe a chi non porta la mascherina se è in compagnia' [di LORENZO D'ALBERGO] [aggiornamento del… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus Lazio, D’Amato: 'Multe a chi non porta la mascherina se è in compagnia' - zazoomblog : Coronavirus a Roma multe a chi non porta la mascherina in compagnia: l’appello di D’Amato - #Coronavirus #multe… - miglio_x : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, D’Amato: 'Multe a chi non porta la mascherina se è in compagnia' [di LORENZO D'ALBERGO] [aggiornamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato “Multe Anomalia in Corea del Nord: niente feste per il compleanno di Kim Jong-un Difesa e Sicurezza