Dall’abito da sposa di Beatrice di York ai dettagli di un matrimonio reso unico dalla Regina (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Foto del matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi scattate da Benjamin Wheeler raccontano tutto, anche che la Regina Elisabetta ha reso speciale un royal wedding unico con l’abito da sposa, la tiara, tutto così prezioso, ancora di più perché prestato da lei (Foto). Le nozze della principessa Beatrice di York celebrate il 17 luglio sono state celebrate in forma privata alla presenza di 20 invitati, forse anche meno. La figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson non ha realizzato il suo sogno, nessuna favola il giorno del sì, non ha avuto lo stesso Royal wedding di sua sorella Eugenie, di Harry e di William, ma la sovrana non ha permesso che ... Leggi su ultimenotizieflash

