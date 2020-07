Dalla Turchia: Parma, Cagliari e Fiorentina su Akgun del Galatasaray (Di martedì 21 luglio 2020) L’esterno classe 2000 del Galatasaray, Yunus Akgun, potrebbe arrivare in Italia secondo le indiscrezioni che arrivano Dalla Turchia. Il portale turco TRT Spor, parla infatti di un interessamento da parte di Parma, Cagliari e Fiorentina. Sul giocatore c’è anche l’Anderlecht. FOTO: ESPN L'articolo Dalla Turchia: Parma, Cagliari e Fiorentina su Akgun del Galatasaray proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Mrs__Dimples : Caro Joom dalla Turchia voglio una cosa sola - FalvoGianluca : RT @cassiamancini: @virginiaraggi Dalla Turchia che dicono? - AlessandraMQ : RT @SouadSbai: Il futuro del #MedioOriente dipende dalla battaglia contro l’asse #Turchia-#Qatar-#FratelliMusulmani. Solo sconfiggendolo i… - danieledann1 : ?? #Egitto: Il parlamento ha autorizzato un eventuale intervento in #Libia per fermare l'avanzata a est delle forze… - patv2008 : RT @MarianoGiustino: Sempre più critica la situazione dei due avvocati imprigionati Ebru Timtik e Aytaç Ünsal in 'digiuno fino alla morte'… -