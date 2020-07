Dalla Spagna, Setien verso l’addio: Messi indica al Barcellona il sostituto (Di lunedì 20 luglio 2020) La debacle del Barcellona nella Liga ha fatto rumore. I catalani sembravano in grado di arrivare alla vittoria del campionato dopo il controsorpasso al Real Madrid poco prima della sosta per l'emergenza Coronavirus. Dal rientro, i blaugrana hanno perso ben 9 punti dai rivali, lasciando trionfare i Blancos con un turno d'anticipo. Inevitabilmente sorgono le prime polemiche e il futuro dell'allenatore Quique Setien sembra ormai segnato.caption id="attachment 993017" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionCONSIGLIODal resto, secondo quanto riportato da Don Balon, Leo Messi avrebbe già trovato la soluzione. La Pulce non ha esitato a mostrare una certa insofferenza per gli scarsi risultati ottenuti con Setien e avrebbe indicato il sostituto. Si ... Leggi su itasportpress

fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - clikservernet : Dalla Spagna: rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi al Coronavirus tra i calciatori - Noovyis : (Dalla Spagna: rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi al Coronavirus tra i calciatori) Playhitmusic - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, Unai Emery ad un passo dall’accordo con il Villarreal Sport Fanpage Tenet: l’uscita americana rinviata a data da destinarsi, si pensa a un lancio non in contemporanea

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Dalla Spagna, Deportivo-Fuenlabrada rinviata: 6 giocatori positivi al Coronavirus

La sfida spagnola tra Deportivo e Fuenlabrada di Segunda Division non si disputerà. Sei giocatori della squadra ospite avevamo mostrato sintomi riconducibili al Coronovirus, dopo i test effettuati all ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...La sfida spagnola tra Deportivo e Fuenlabrada di Segunda Division non si disputerà. Sei giocatori della squadra ospite avevamo mostrato sintomi riconducibili al Coronovirus, dopo i test effettuati all ...