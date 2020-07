Dalla Spagna: rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi al Coronavirus tra i calciatori (Di lunedì 20 luglio 2020) La partita di Segunda Division spagnola fra Deportivo e Fuenlabrada non si giocherà. Secondo le notizie che giungono Dalla Spagna, sono risultati positivi al Coronavirus sei giocatori della squadra ospite. La Federazione ha scelto di far giocare regolarmente tutte le partite, tranne la sfida in questione. FOTO: Elprogreso.es L'articolo Dalla Spagna: rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi al Coronavirus tra i calciatori proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DALLA SPAGNA - Coronavirus, rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, Unai Emery ad un passo dall’accordo con il Villarreal Sport Fanpage Che fine ha fatto l’indagine sierologica nazionale?

Il 23 maggio l’Istat e il ministero della salute avevano annunciato l’avvio dell’indagine nazionale di sieroprevalenza. Si trattava di sottoporre a test sierologico un campione di 150 mila residenti r ...

Udinese, l'agente di Musso: "Costa tanto, ma Pozzo non gli tarperà le ali"

L'estremo difensore argentino forse dovrebbe migliorare la tecnica individuale: "E' vero, nel calcio di oggi è molto importante saper giocare con i piedi. Lui è migliorato molto però da quando è all'U ...

Il 23 maggio l’Istat e il ministero della salute avevano annunciato l’avvio dell’indagine nazionale di sieroprevalenza. Si trattava di sottoporre a test sierologico un campione di 150 mila residenti r ...L'estremo difensore argentino forse dovrebbe migliorare la tecnica individuale: "E' vero, nel calcio di oggi è molto importante saper giocare con i piedi. Lui è migliorato molto però da quando è all'U ...