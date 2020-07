Dal G8 di Genova al Covid: gli interessi dei pochi tengono ancora in pugno i destini dell’umanità (Di lunedì 20 luglio 2020) Medici cubani, cinesi, rumeni, venezuelani e albanesi sono arrivati in Italia per aiutarci nella lotta contro l’epidemia da Coronavirus. Nelle stesse settimane Trump acquista in anticipo tutte le dosi di Remdesivir, il farmaco utile nelle fasi avanzate della malattia, che la Gilead produrrà nei prossimi tre mesi. Gli altri Paesi dovranno arrangiarsi. Centinaia di medici lanciano un appello, primo firmatario il farmacologo Silvio Garattini, perché i farmaci e i vaccini, che eventualmente verranno scoperti, siano posti a disposizione di tutta l’umanità superando i vincoli imposti dagli accordi TRIPs sulla proprietà intellettuale, stabiliti dal Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Contemporaneamente una quindicina di multinazionali sono impegnate in una gara senza esclusione di colpi, per arrivare per prime a produrre il vaccino; ... Leggi su ilfattoquotidiano

