Da Milano: "In imbarazzo per Conte, sta facendo come il Sarri di Napoli" (Di lunedì 20 luglio 2020) Paolo Franci, editorialista del QS, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato dell'Inter e delle lamentele di Conte: "Conte? Sono in imbarazzo per lui per le sue dichiarazioni sul calendario, sta facendo il Sarri di Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano: 'In imbarazzo per Conte, sta facendo come il Sarri di Napoli' - _Nico_Piro_ : @CamilliLuca @BeppeGiulietti @Reale_Scenari @GiulioSiamoNoi @caritas_milano @nelloscavo @FiorellaMannoia… - AndreaEttori : 'A Milano col €Milan la Juve poteva vincere 4 a 0'. con Pes oppure Fifa caro @RickyTrevisani ? che imbarazzo. - markkno68939488 : RT @Sabina1956: @agoacciaio Avojja!!! Hai solo l'imbarazzo della scelta - agoacciaio : RT @Sabina1956: @agoacciaio Avojja!!! Hai solo l'imbarazzo della scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Milano imbarazzo Rho - Cecchetti (Lega): “Grave 'No' governo a prolungamento M1, imbarazzo Pd” Ticino Notizie Da Milano: "In imbarazzo per Conte, sta facendo come il Sarri di Napoli"

Sono in imbarazzo per lui per le sue dichiarazioni sul calendario, sta facendo il Sarri di Napoli. Dietro ogni sconfitta o non vittoria ha sempre una scusa. Nessun club ha speso quanto l'Inter per il ...

"Giulia, una vera regina Capace di farmi piangere"

Milano come potrà ricordarla ... Prepotente, severa, ti metteva spesso in imbarazzo. Ho pianto tre volte per le cose che mi diceva. Ma i genitori veri sono quelli che ti tolgono la pelle. Per me è ...

Sono in imbarazzo per lui per le sue dichiarazioni sul calendario, sta facendo il Sarri di Napoli. Dietro ogni sconfitta o non vittoria ha sempre una scusa. Nessun club ha speso quanto l'Inter per il ...Milano come potrà ricordarla ... Prepotente, severa, ti metteva spesso in imbarazzo. Ho pianto tre volte per le cose che mi diceva. Ma i genitori veri sono quelli che ti tolgono la pelle. Per me è ...